Abp Gądecki apeluje do niezaszczepionych: Ważne wymogi dobra ogólnego

Dodał, że wariant Delta w naszej ojczyźnie odpowiada już za ok. 30 proc zakażeń. "A mając na uwadze życie i zdrowie naszych rodaków oraz by ponownie nie doprowadzić do rygorystycznych obostrzeń sanitarnych, zwracam się z apelem do wszystkich wiernych o żarliwą modlitwę w intencji zakończenia pandemii" - napisał abp Gądecki.