Papież Franciszek dłużej zostanie w szpitalu

W niedzielę 4 lipca papież Franciszek został przyjęty do kliniki Gemelli w Rzymie, gdzie przeszedł operację jelita grubego. Był to planowy zabieg.



Watykan informował, że hospitalizacja papieża potrwa ok. siedmiu dni. Później podano, że Franciszek wraca do sił, chodzi samodzielnie oraz pracuje, ale nie czuje się jeszcze na tyle dobrze, by wrócić do Watykanu na niedzielną modlitwę Anioł Pański.

