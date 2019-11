O. Rydzyk: Zamawiajcie po kilkanaście folderków

hasło tegorocznych urodzin Radia Maryja, "Głosić Chrystusa Pana z Maryją", nawiązuje do święta Matki Niepokalanej, które przypada 8 grudnia.

Z tej okazji o. Rydzyk proponuje, by "wynagrodzić Matce Boskiej krzywdy", jakich ostatnio doświadcza w Polsce i na świecie. W tym celu namawia do odmawiania "pierwszosobotnich modlitw wynagradzających".

"Spróbujmy obdarować wszystkich pięknymi folderkami z informacją o pierwszych sobotach i sposobie ich odprawiania. Skąd wziąć te folderki? Od Sióstr Loretanek z Warszawy. (...) Prośmy Siostry o przesyłanie tych folderków, informatorów zawsze za pobraniem pocztowym, aby pokryć konieczne koszty. Prosimy, zamawiajcie co najmniej po kilka, kilkanaście takich folderków, nie pojedynczo, co ułatwi dystrybucję" - cytuje Onet Tadeusza Rydzyka.

Kapłan prosi, by z przesłaniem dotrzeć do jak największej liczby osób i zapewnia, że modlitwy pierwszosobotnie to "dobre zabezpieczenie na godzinę naszej śmierci".

"Matka Najświętsza mówiła, że przyjdzie do tych, którzy odprawią te pierwsze soboty wynagradzające, przyjdzie w godzinę śmierci. Nie będziemy wtedy sami" - zapewnia redemptorysta.