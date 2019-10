Polacy: Znieść celibat księży

Zniesienia celibatu księży nie chce 21 proc. respondentów.

Zdania na ten temat nie ma 13 proc. ankietowanych.

"Super Express" przytacza badania prof. Józefa Baniaka, socjologa religii z Uniwersytetu Adama Mickiewicza sprzed kilku lat.

Wykazały one, że spośród kilkuset przepytanych przez profesora księży 15 proc. miało dziecko, a aż 60 proc. miało doświadczenie związku z kobietą.

W jednym z wrześniowych numerów "Plusa Minusa" o "nowej reformacji", która trwa w Kościele katolickim, a której jednym z przejawów jest między innymi pomysł wyświęcania na księży żonatych mężczyzn w regionie Amazonii.

"I nawet jeśli na początku zmiana dotyczyć będzie Amazonii, to raczej prędzej niż później zostanie ona przyswojona w całym Kościele katolickim, szczególnie że wielu niemieckich czy szwajcarskich biskupów tylko czeka na sygnał od synodu, by wyświęcić pierwszych żonatych na kapłanów. Nowa reformacja trwa i czas przyjąć to do wiadomości" - pisał Tomasz Terlikowski.