Półtora miliarda dotkniętych przez lockdown

ULICZNI SPRZEDAWCY MANGO

- W Egipcie jest w sumie 30 mln pracowników, 16 mln - ma regularne pensje, ubezpieczenie medyczne i społeczne, ale 14 mln nie ma. To właśnie sektor nieformalny, czyściciele butów, uliczni sprzedawcy chusteczek, bananów i mango, to pomocnicy w kawiarniach, którzy dostają grosze od właściciela, a od każdej kawy za 10 funtów egipskich (równowartość 2,7 zł) mają 2 czy 3 funty napiwku, i z tego żyją. Teraz nie mają, bo wszystko zamknięte - mówi „Rz”, Said Sadek, politolog z uniwersytetu w Kairze, dodając, że rząd wzywał bogatych, by nikogo nie zwalniali. A nieformalnym zaoferował po 500 funtów miesięcznie.

- To oczywiście mało. Ale i przed epidemią jedna trzecia Egipcjan żyła poniżej progu ubóstwa, z powodu koronawirusa - dodaje prof. Sadek.

Egipt jest jednym z bogatszych krajów Afryki. Im biedniejszy, tym udział sektora formalnego zazwyczaj większy. Pomoc rządów nie zawsze jest związana z siłą gospodarki. W bardzo biednym Togo pozbawieni zajęcia dostają wsparcie, pozwalające zaspokoić głód.