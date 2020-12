Prof. Gut: Od nas zależy, czy dojdzie do trzeciej fali pandemii

Powoduje tę samą chorobę co Covid-19. Wszystkie parametry kliniczne ma te same. Uległ zmianie jeden aminokwas na drugi, ale oba należą do tej samej grupy o tych samych właściwościach. W rzeczywistości, nie ma to najmniejszego wpływu na biologię wirusa, jak i przyszłe szczepienia. Każda cząsteczka wirusa różni się od wszystkich pozostałych w kilku punktach, głównie w genomie. Większość to są mutacje ciche, które nie mają odbicia w sekwencjach aminokwasów.

Nie powinniśmy się mutacji wirusa obawiać bardziej, gdyż jest to taki sam wirus, jaki był. Jeśli chodzi o szerzenie, to trzeba pamiętać, że wirus poza komórką jest strukturą martwą i żadna mutacja nie ma wpływu na to, w jaki sposób on się dostanie do drugiego organizmu. My o tym decydujemy. Jeśli przestrzegamy wszystkich reguł, to się nie dostanie. Jeśli nie przestrzegamy, to się dostanie.