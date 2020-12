Fundusz Wsparcia Kultury: Rząd zmniejsza dotacje teatrom

Do zawieszenia Funduszu Wsparcia Kultury, który miał wypłacić instytucjom, fundacjom i przedsiębiorcom 400 mln zł rekompensat za utracone z powodu pandemii dochody, doszło 15 listopada, dwa dni po opublikowaniu listy ponad dwóch tysięcy beneficjentów. Niejasna weryfikacja trwa już trzy tygodnie, tymczasem pieniądze mają być wydane do końca roku.

Szef resortu – i nie tylko on – uważał, że krytykowanie Funduszu Wsparcia Kultury i blokowanie wypłat uderza również w samorządowe, prywatne i pozarządowe instytucje kultury: teatry, opery, filharmonie, bo to dla nich stworzono program rekompensat.

– Trudno w to uwierzyć – mówi jeden z muzycznych menedżerów, którzy otrzymali powiadomienie o redukcji rekompensaty o prawie 10 proc. – Ci, którzy byli w ogniu krytyki, najpewniej przyjęli strategię milczenia.

Staraliśmy się rozwikłać sprzeczności dotyczące kryteriów weryfikacji rekompensat i daty publikacji listy z konkretnymi kwotami, ale zarówno w Instytucie Teatralnym, który jest operatorem teatralnej części Funduszu, jak i w Centrum Informacyjnym Rządu odesłano nas do Ministerstwa Kultury. Tam komentarza nie otrzymaliśmy.

Fundacja występowała o 5,7 mln zł, jednak politycy PiS komentowali, że artystce krytycznej wobec rządu pieniądze się nie należą. Ostatecznie fundacji odebrano najwięcej, bo 450 tysięcy zł. Bez podania przyczyn. Aktorka napisała na Facebooku: „Panie ministrze, zaczepia mnie pan, pyta komu zabrać, żeby MNIE dać? (...)to nie są MOJE teatry, to fundacja i utrzymujemy ją od marca nadludzkim wysiłkiem i resztką sił, a nie dostaliśmy nawet obniżenia czynszów. Pracuję od 15 lat dla fundacji i dla dobra publicznego, ponad siły, gramy 900 razy w roku, nasze teatry i ich osiągnięcia to ewenement w skali europejskiej".