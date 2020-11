Koronawirus w Polsce. Rekord liczby zakażeń w niedzielę AFP

Liczba potwierdzonych wynikami badań przypadków koronawirusa w Polsce wzrosła do 546 425, zaś przypadków śmiertelnych do 7872 - podało Ministerstwo Zdrowia, informując o 24 785 nowych zakażeniach i śmierci 236 osób, u których testy wykazały SARS-CoV-2, w tym 59 z powodu COVID-19 bez stwierdzonych wcześniej chorób współistniejących. W niedzielę, gdy liczba nowych zakażeń zawsze spada, w porównaniu do danych z tygodnia, tylu nowych przypadków jeszcze nie potwierdzono.