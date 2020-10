"Usadzenie starszych ludzi w domach". Horban o decyzji premiera

- Zakaz może nie - powiedział prof. Horban. - Ale ludzie są rozsądni i praktycznie biorąc dzisiaj premier ogłosi coś, co by przypominało usadzenie ludzi starszych w domu - dodał.

- Problemem jest człowiek starszy albo taki, który ma inne choroby - zaznaczył. - Ci ludzie są narażeni na ciężki przebieg choroby, który potem zmusza nas do położenia takiego człowieka do szpitala - dodał.

- Na razie to, co chcemy zrobić, to jest, nazwijmy to, prawie lockdown - oświadczył prof. Horban.

- Jeżeli przekraczamy 12 tys. czy 15 tys. (dziennych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2), należy wprowadzić bardzo zdecydowane posunięcia - to, co może już przypominać lockdown, ale jeszcze tym lockdownem nie jest, bo lockdown polega na tym, że zamykamy wszystko, wszyscy siedzą grzecznie w domach - powiedział prof. Andrzej Horban.

Do załamania służby zdrowia "jeszcze całe mnóstwo"

Czy wobec ostatnio notowanej liczby nowych zakażeń SARS-CoV-2 wdrożony system służby zdrowia się załamie? - Nie, do załamania to jeszcze jest całe mnóstwo - powiedział w Radiu Zet prof. Andrzej Horban. Główny doradca premiera ds. walki z epidemią koronawirusa. zaznaczył, że w Polsce mamy ok. 100 tys. łóżek szpitalnych i można "bez większego kłopotu" wydzielić ok. 15 tys. łóżek (dla pacjentów z COVID-19).

- 10 tys. osób zakażonych dziennie oznacza, że 2 tys. osób dziennie trafia do szpitala. Średni czas pobytu w szpitalu wynosi ok. 7 dni. Oznacza to, że po 7 dniach mamy zajęte 14 tys. łóżek. W związku z tym proszę szybko zorganizować, w ciągu tygodnia czy dwóch, 14 tys. wolnych łóżek. W systemie są jakieś rezerwy i osoby, które na pewno nie wymagają hospitalizacji mogą być nieprzyjmowane, mogą poczekać. Jeżeli przekraczamy pułap 14 tys., mniej więcej oczywiście, czyli 15 proc. (wszystkich łóżek dostępnych - red.), to jesteśmy w stanie znowu ustawić następne 10 czy 15 tys. łóżek, oddać do dyspozycji pacjentów z COVID-19 - tłumaczył krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych.

- Musimy dać radę, bo nie ma innej opcji - zadeklarował dodając, że następny etap to albo demolowanie wszystkiego ("pani do porodu, proszę poczekać dwa tygodnie albo miesiąc, pan z wyrostkiem - proszę poczekać"), albo decydujemy się na bardzo nowatorskie w naszym systemie rozwiązania - budujemy coś, co się nazywa szpital polowy dla leczenia pacjentów z COVID-19. I taka decyzja zapadła - dodał prof. Horban.