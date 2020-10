Rzecznik rządu: Nowe restrykcje, by uniknąć zapaści służby zdrowia

Ok. godz. 11:00 premier Mateusz Morawiecki ma ogłosić nowe ograniczenia praw obywatelskich i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Według nieoficjalnych doniesień, wśród obostrzeń będzie zakaz działalności punktów gastronomicznych nie na wynos oraz ograniczenia w przemieszczaniu się dla seniorów i młodzieży. W Pierwszym Programie Polskiego Radia rzecznik rządu nie chciał potwierdzić ani zaprzeczyć, że rząd planuje takie restrykcje.

Czytaj także:

Minister: Zakaz konferencji online od wiosny. Zapomnieliśmy

- Część z tych rzeczy była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Co do rozstrzygnięć - to o godz. 11:00 - powiedział. - Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że jednak liczba zachorowań przyrasta w taki sposób, że trudne decyzje przed nami są do podjęcia - dodał.

Zdaniem Piotra Muellera, działania prewencyjne powinny być podejmowane "w odpowiednim czasie", gdyż w innym przypadku "będziemy mieli sytuację, w której służba zdrowia może być po prostu niewydolna jeśli chodzi o pomoc dla osób chorych". - I to jest największe wyzwanie w tej całej sytuacji - stwierdził.