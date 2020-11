Prezydent Kielc ma koronawirusa

"Wszystkie osoby, które w ostatnich dniach miały ze mną bezpośredni kontakt, proszę, by postępowały zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych oraz obserwowały stan swojego zdrowia. Jeśli zauważą Państwo u siebie symptomy choroby - proszę o kontakt z lekarzem POZ, który może dać skierowanie na wykonanie testu" –napisał Bogdan Wenta.

Zapowiedział też, że do czasu zakończenia izolacji, jako prezydent miasta pozostaje ze swoimi współpracownikami w stałym kontakcie telefonicznym oraz internetowym.

Zaapelował też, by na siebie uważać - dbać o swoje bezpieczeństwo oraz przestrzegać zasad sanitarnych.

Utytułowany piłkarz ręczny oraz były trener reprezentacji Polski.Bogdan Wenta od dwóch lat jest prezydentem Kielc. W II turze wyborów pokonał byłego włodarza tego miasta Wojciecha Lubawskiego. Wcześniej Wenta był m.in. posłem do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.

"Krew daje życie. My możemy dawać życie. Ja oddałem. Jak możecie zrobcie to" – apelował cztery dni temu Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Jako ozdrowieniec oddawał osocze – do ratowania innych zakażonych.