Niemiecka strategia na czwartą falę COVID-19

Decyzje na ten temat zapadły we wtorek w czasie wideokonferencji kanclerz Angeli Merkel z szefami landów. Nie ma oczywiście mowy o wprowadzaniu obowiązkowych szczepień. O tym decydują sami obywatele. Rząd decyduje jednak za nich, co im wolno, a co nie.

