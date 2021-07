Covid-19 - można zaszczepić się nawet w zoo

Zaszczepić się też można w sobotę choćby we wrocławskim zoo, czy w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

- "Szczepieniobus" będzie u nas do godz. 15 . Zapraszamy więc do po zdrowie i niesamowite wrażenia ze spotkania z naszymi zwierzakami – podaje zamojskie zoo.

Zaszczepić się też można we Wrocławiu. Mobilny Punkt Szczepień Szczepciobus na dziewięć godzin zaparkował pod jedną z największych i najchętniej odwiedzanych atrakcji Wrocławia – Afrykarium, tuż obok wybiegu surykatek.

Dwa dni temu Krzysztof Balawejder, prezes MPK we Wrocławiu, które uruchomiło mobilny punkt szczepień- szczepciobus poinformował, że zaszczepiono w nim już trzy tysiące osób.

– Centrum Nauki Kopernik to nowe miejsce na „szczepionkowej mapie" Warszawy, gdzie będzie można otrzymać szczepionkę przeciw Covid-19 bez potrzeby wcześniejszych zapisów czy rejestracji – podała Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy.

Dodała, że miasto walczy, to żeby jak najwięcej warszawiaków i warszawianek zaszczepiło się przed kolejną groźną falą koronawirusa. Obecnie ponad 1,1 mln osób czyli blisko 62 proc. mieszkańców jest już w pełni zaszczepionych, a przed nami kolejne tygodnie ciężkiej pracy, aby osiągnąć odporność zbiorową na poziomie 70 proc. ogółu zaszczepionych.

Punkt szczepień w Centrum Nauki Kopernik będzie działał w soboty i niedziele w godz. 12 – 17. Został uruchomiony w holu głównym (po lewej stronie od wejścia do centrum).

Szczepienia w weekendowych punktach są wykonywane preparatami marki Pfizer (dwudawkowa szczepionka) oraz Johnson&Johnson (jednodawkowe szczepienie). We wszystkich lokalizacjach na miejscu będzie lekarz kwalifikujący dzięki czemu możliwe są również szczepienia dzieci od 12. r. życia (preparatem Pfizer)

Mięta dla zaszczepionych

Także w Sosnowcu został uruchomiony mobilny punkt szczepień. SZCZEPanek to specjalny autobus, który jeździ na terenie miasta i zachęca do szczepień. Dziś autobus przyjechał do Parku Kuronia, a później pojedzie na Stawiki.