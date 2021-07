Niezaszczepionym będzie trudniej żyć

Zgodnie z jego deklaracją Zgromadzenie Narodowe na dniach przyjmie ustawę, która zakłada, że ci, którzy nie są w pełni zabezpieczeni, od 21 lipca nie będą mogli uczestniczyć w imprezach z udziałem więcej niż 50 osób. A od 1 sierpnia nie wsiądą do samolotu, pociągu czy autobusu, nie będą też mieli prawa wybrać się w dłuższą podróż własnym autem. Zamknięte będą też dla nich bary i restauracje. Jednocześnie cały personel szpitali i domów opieki dla seniorów ma z mocy prawa zostać zaszczepiony. Następną grupą objętą takim obowiązkiem mogą okazać się nauczyciele.

To przykład, którego nie może lekceważyć reszta Europy. Mowa o drugim najważniejszym kraju Unii, ale też ojczyźnie deklaracji praw człowieka i obywatela. Do inicjatywy sąsiada zza Renu już odniosła się kanclerz Merkel. Na razie zapewniła, że szczepienia nie będą w Niemczech obowiązkowe. Jednak premier Grecji Kyriakos Mitsotakis ogłosił, że tak jak we Francji, będzie nimi objęty cały personel medyczny. Debata, czy pójść tą drogą, wybuchła w Hiszpanii, gdzie w części regionów z powodu wzrostu zakażeń przywrócono godzinę policyjną.