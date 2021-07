Kolejka po paszporty covidowe

Unijne certyfikaty, którymi od 1 lipca mogą posługiwać się przy przekraczaniu granicy zaszczepieni mieszkańcy państw UE, są uznawane we wszystkich krajach Wspólnoty, które spełniły wymogi techniczne. Paszport covidowy obejmuje nie tylko osoby w pełni zaszczepione, ale także ozdrowieńców do pół roku po przebytej chorobie oraz osoby, które przed podróżą wykonały test i jest on negatywny.

