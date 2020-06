Wirus zmieni wybory?

Milion zebranych podpisów – o takim wyniku zbiórki podpisów poparcia dla Rafała Trzaskowskiego mówią politycy PO. To ma pokazywać skalę mobilizacji w całym kraju pod kandydaturą prezydenta Warszawy. Sztab Trzaskowskiego pokazał w poniedziałek hasło wyborcze – „Silny prezydent, wspólna Polska" – ruszyła też dystrybucja banerów i materiałów wyborczych. We wtorek sztab ma założyć w PKW podpisy.

W pierwszej wersji ustawy to minister zdrowia mógł podjąć decyzję o zmianie trybu głosowania na wyłącznie korespondencyjny. Wtedy politycy PO ostrzegali, że może to prowadzić do manipulacji frekwencją i wynikami. W Senacie dokonano zmian i teraz główną rolę odgrywa PKW. Poprawkę wniósł senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. PiS w Sejmie przyjęło ten przepis. Politycy PO deklarują, że sprawę będą cały czas monitorować.

Kandydaci wprost zaczynają też mówić, że jeśli sytuacja epidemiologiczna wymknie się spod kontroli, to wybory zostaną przesunięte. – Najprawdopodobniej czeka nas przekładanie wyborów po raz kolejny, a nie „ogarnianie tego" w wersji korespondencyjnej. To jest po prostu za duży proces – powiedział w poniedziałek kandydat niezależny Szymon Hołownia.

Kiedy PKW będzie podejmować decyzję co do głosowania korespondencyjnego? Zgodnie z przyjętym prawem będzie to na tydzień przed głosowaniem, czyli przed 21 czerwca. Państwowa Komisja Wyborcza podejmie decyzje co do konkretnych gmin w drodze uchwały, i to zwykłą większością głosów. W PKW jest trzech członków wskazanych przez PiS, dwóch przez PO, jeden przez Lewicę i jeden przez Kukiz'15. Jednego przedstawiciela wskazała prezes Trybunału Konstytucyjnego, jednego – prezes NSA (Sylwester Marciniak jest przewodniczącym PKW).