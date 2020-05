Sprawa o maseczki. Prokuratura prowadzi śledztwo

Kto złożył doniesienia i jak brzmi uzasadnienie? Na to pytanie nie uzyskaliśmy już odpowiedzi. Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, rzeczniczka KGHM, zapewniła „Rzeczpospolitą", że to nie koncern złożył zawiadomienie. „Zwróciliśmy się do dostawcy z żądaniem wyjaśnień i prawidłowej realizacji transakcji dla partii wskazanej przez CIOP, nie widzimy, póki co, znamion oszustwa" – napisała Marcinkowska-Bartkowiak.