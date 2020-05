Europejska strategia kamikadze

Zmiana na gorsze może być bardzo gwałtowna. Jeszcze w minioną środę w Niemczech wskaźnik liczby osób, które średnio zaraża nosiciel wirusa, udało się sprowadzić do 0,65. To był efekt rygorystycznej blokady, bo przy braku ograniczeń liczba zakażonych każdego dnia się potraja.

W poniedziałek niemiecki Instytut Roberta Kocha podał, że wskaźnik skoczył do 1,1. W kwietniu Angela Merkel ostrzegała, że przy takiej wielkości służba zdrowia w jej kraju, choć jedna z najlepszych w Europie, zostanie sparaliżowana liczbą chorych już w lipcu.

Tak robi jednak większość Europy. Od poniedziałku Francuzi po raz pierwszy od ośmiu tygodni mogą się znowu poruszać bez specjalnego zezwolenia, drzwi otwierają też szkoły i przedszkola, choć rodzice nie mają obowiązku wysyłać do nich dzieci. W Paryżu znów ruszyło metro, choć bez 60 z 302 stacji. Jak w kolejce o wąskich peronach pasażerowie mają utrzymać między sobą 1,5-metrową odległość, nie wiadomo.

W Hiszpanii 51 proc. społeczeństwa przywrócono pierwsze elementy swobody. To m.in. prawo do spotkań w gronie do dziesięciu osób, możliwość poruszania się w ramach każdej z 17 wspólnot autonomicznych. Premier Pedro Sanchez uruchamia czteroetapowy plan znoszenia restrykcji, którego finał ma nastąpić u progu sezonu letniego 1 lipca. Na razie liberalizacja nie objęła jednak Madrytu i Barcelony, gdzie przypadków zakażeń jest szczególnie dużo.