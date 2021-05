Youtuberzy będą namawiać Polaków do szczepień na COVID-19

Druga dawka do 35 dni, pilotażowe szczepienia w zakładach pracy, niepełnosprawni poza kolejką – to najistotniejsze zmiany w Narodowym Programie Szczepień, które ogłosił rząd. Są efektem tego, że coraz większą ilość szczepionek Polska otrzymuje od producentów – tylko w tym tygodniu do 7 tys. punktów trafią 2 mln dawek. Już teraz Polska szczepi nawet 1,8 mln osób tygodniowo – m.in. za sprawą akcji w majówkę, kiedy w miastach wojewódzkich mógł zaszczepić się każdy chętny.

