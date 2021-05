Kary nie tylko za brak maski, ale też za złe jej założenie?

„Osoba z odsłoniętym nosem w przestrzeni publicznej może stanowić niemal identyczne zagrożenie jak osoba bez maseczki. Policja i straż miejska winny bezwzględnie, do czasu zakończenia pandemii, egzekwować nakaz zasłaniania nosa i ust" – wskazuje Stowarzyszenie Obywatele i Sprawiedliwość w złożonej petycji. I postuluje, by nasilić patrole policji i straży miejskiej na dworcach kolejowych i autobusowych, stacjach metra w Warszawie, centrach handlowych czy na przystankach komunikacji miejskiej „o dużej rotacji pasażerów", i egzekwować tam obowiązek noszenia maseczek.

– W ciągu trzech dni majówki w całym kraju policjanci wymierzyli ponad 10 tys. mandatów za brak maseczek, 6,5 tys. osób pouczyli i skierowali do sądu 1539 wniosków o ukaranie – mówi „Rz" Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. Podkreśla, że jeśli ktoś zasłania tylko usta, to popełnia wykroczenie. – Czy taka osoba dostanie mandat, zależy od konkretnej sytuacji. Jeżeli ktoś na chwilę odsłoni maseczkę, żeby np. napić się wody, to nikt nie będzie robił problemu. Co innego, gdy tak nosi ją stale – zaznacza insp. Ciarka.