Murem ze hejtowanym sołtysem

Sulęcinek to wieś w gminie Krzykosy, w powiecie średzkim w Wielkopolsce. Kiedy kilka dni temu okazało się, że w liczącej około tysiąca siedmiuset pięćdziesięciu mieszkańców wsi jest osoba zakażona koronawirusem.

Mieszkańcy zaczęli więc wydzwaniać do sołtysa Mateusza Ciołka z pytaniem, kto jest tym zakażonym. Sołtys nikomu nie udzielił informacji.

- Bardzo proszę nie wydzwaniać nie wypisywac i nie obrażać mnie za brak informacji o osobach zarażonych i objętych kwarantanną na naszym terenie. Takie informacje posiada Sanepid. Nie jestem osobą upoważnioną do udzielania informacji na ten temat - tłumaczył sołtys.

Do sprawy odniósł się Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski. - Sołtys Sulęcinka Mateusz Ciołek zdecydowanie odmówił podania danych osobowych zakażonej osoby, za co wylała się na niego fala agresji i hejtu. Nieznani sprawcy obrzucili jego drzwi jajkami i popisali je wulgarnymi napisami. Wcześniej ataki słowne na pielęgniarki z Chodzieży, które walczą z koronawirusem, teraz to. Brak słów- napisał na portalu społecznościowym.