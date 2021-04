Koronawirus: kolejne sądy podważają podstawę do karania za brak maseczek

Sąd Rejonowy w Mińsku Maz. w kwietniu 2021 r. stwierdził, że karanie za nieprzestrzeganie nakazu zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej nadal jest nielegalne. I to mimo zmiany w przepisach, która miała uzdrowić przekroczenie przez rząd delegacji ustawowej przy wprowadzaniu obostrzeń epidemicznych.

To nie pojedynczy przypadek. Kolejne sądy podważają bowiem podstawę do karania za brak maseczek. W czym tkwi problem? I czy on rzeczywiście nadal istnieje?