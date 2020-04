Obowiązkowe szczepienia ochronne wznowione od 18 kwietnia

- Mówimy o powrocie do szczepień dzieci po porodzie, dzieci do 24 miesiąca życia i wszystkich osób, u których choroby wskazują na konieczność zaszczepienia. Powrót do obowiązkowych szczepień może też uchronić przed kolejnymi chorobami, bo COVID-19 nie jest dzisiaj jedyną chorobą - powiedział rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz na konferencji prasowej.

