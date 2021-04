Sytuacja w szpitalach w całej Polsce staje się tragiczna. Trudno liczyć na luzowanie obostrzeń

Rząd zdecydował o przedłużeniu wszystkich obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia. – Celem jest powstrzymanie możliwego wzrostu zachorowań wywołanych Wielkanocą – tłumaczy decyzję nasz rozmówca z rządu. Jak dodaje, analizy, którymi posługuje się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego wskazują, że mobilność Polaków na święta była na tyle wysoka, by pojawiło się ryzyko kolejnego wzrostu zakażeń.

Eksperci zwracają uwagę, że potrzeba dwóch tygodni, by zobaczyć, jak duży wpływ na pandemię miały święta. I dopiero wówczas zostanie podjęta decyzja o tym, czy restrykcje zostaną utrzymane, czy poluzowane. – Więcej będziemy wiedzieć pod koniec tego tygodnia. Na razie dane o zakażeniach są wciąż zaniżone – mówi prof. Włodzimierz Gut, wirusolog.

– Najgorzej jest w południowych rejonach Polski. Szczególnie na Śląsku, gdzie zajętych jest ponad 90 proc. respiratorów – mówił Niedzielski i dodawał, że pacjenci z tego województwa będą przewożeni do szpitali m.in. na terenie województw łódzkiego, opolskiego, a także małopolskiego. Z tym że to ostatnie jest także w trudnej sytuacji. Z danych przedstawionych podczas konferencji prasowej wynika, że jest tam zajętych aż 73,66 proc. łóżek covidowych i 96,83 proc. respiratorów. – Kierujemy tam dodatkowe 20 respiratorów – zapewniał Niedzielski.

Z naszych informacji wynika, że w przyszłą środę lub czwartek zostaną podjęte decyzje dotyczące przedłużenia obostrzeń lub ich poluzowania. Minister zdrowia zapewnia, że priorytetem w odmrażaniu są przedszkola i klasy 1–3. Te ostatnie miałyby wrócić do placówek w trybie hybrydowym. – By móc mówić o luzowaniu, dzienna liczba zakażeń nie powinna przekraczać 10 tys. – zwraca uwagę prof. Gut.

Z naszych informacji wynika, że jeśli w przyszłości zapadną decyzje dotyczące luzowania obostrzeń, to najpewniej będą miały charakter ogólnokrajowy, a nie regionalny – chociaż sytuacja w poszczególnych regionach jest mocno zróżnicowana.

ryzyko zakrzepów

Barierą dla rozwoju wirusa mogłyby być szczepienia. Te w najbliższych tygodniach mocno przyspieszą. – By jednak dawały ochronę przed rozwojem epidemii, powinni się zaszczepić wszyscy dorośli. To nie jest możliwe. No i wciąż nie ma szczepionek dla dzieci i kobiet w ciąży – mówi prof. Gut.