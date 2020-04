Wielka Brytania: Największy dobowy wzrost liczby zakażeń od początku epidemii

W niedzielę na Wyspach zanotowano 5903 nowych zakażeń koronawirusem i jest to najwyższy dotąd dobowy przyrost liczby zachorowań. Do tej pory najwięcej nowych infekcji potwierdzono 3 kwietnia - 4450. Łącznie liczba chorych wynosi już prawie prawie 48 tys. W Europie więcej zakażonych odnotowano dotąd tylko we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji, a poza Europą - w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Iranie.