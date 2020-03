Włochy: Najtragiczniejsza doba od początku pandemii. Prawie tysiąc zgonów

Włochy to największe ognisko epidemii koronawirusa w Europie, drugie pod względem liczby przypadków zakażeń na świecie (za Stanami Zjednoczonymi). Według najnowszych danych z piątku, wirusa SARS-CoV-2 we Włoszech potwierdzono u 86498 osób (5909 nowych przypadków w porównaniu do czwartku). Z tego jako całkowicie wyleczonych uznano 10950 pacjentów.

W ciągu ostatniej doby z powodu wywołanej przez koronawirusa choroby COVID-19 zmarło aż 969 chorych, przy czym 50 z nich to ofiary z czwartku, wcześniej nieuwzględnione. To najtragiczniejsza doba od początku epidemii. W ostatnich dniach wydawało się, że potwierdzana co dzień liczba zgonów powoli spada, w najgorszym przypadku utrzymuje się na podobnym poziomie. Do tej pory najgorszy był 21 marca, gdy potwierdzono śmierć 793 osób zakażonych koronawirusem.

Łącznie liczba zgonów spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 wynosi w Italii już 9134. To ponad dwa razy więcej, niż w drugim kraju notującym największą liczbę ofiar (Hiszpanii) i prawie trzy razy więcej, niż w Chinach, gdzie epidemia miała swój początek.