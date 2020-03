Operacja maseczka i płyn

Dzięki temu do czterech hospicjów oraz zakładów opiekuńczo – leczniczych trafi w najbliższym czasie także partia 2 tys. maseczek ochronnych przeznaczonych przede wszystkim dla personelu hospicjów i innych placówek medycznych oraz wolontariuszy. Ich transport powinien dotrzeć do Polski w najbliższych dniach. Łączna kwota pomocy to ok. 150 tys. zł. Pomoc trafi do ośrodków w których opieką objętych jest ok. 500 chorych, głównie dzieci.