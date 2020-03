Polacy zdyscyplinowani. Z kwarantanny wyłamują się nieliczni

Rygory w autobusach, mało podróżnych w metrze. Zaledwie 400 osób złamało kwarantannę.

Od środy weszły nowe ograniczenia w przemieszczaniu się, podróżach miejską komunikacją i zakaz zgromadzeń. Wyjścia z domu trzeba ograniczyć tylko do „niezbędnych" sytuacji, jak dojazd do pracy, wyjście do apteki, sklepu spożywczego czy opieki nad bliskimi. Autobusami może jeździć połowa składu, a liczba wiernych na mszach św. została ograniczona do pięciu osób. Poniżej dalsza część artykułu

Jak w praktyce pierwszego dnia egzekwowano te rygory?

– Polacy do nowych obostrzeń podeszli ze zrozumieniem. Nie było większych problemów związanych z grupowaniem się ludzi, limity w komunikacji miejskiej były przestrzegane – mówi „Rzeczpospolitej" Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji.

Jednak jak dodaje, problemem są wyłamujący się z kwarantanny. – Na 115 tys. sprawdzonych osób w domowej izolacji ponad 400 wyszło z domów, np. do sklepu czy parku – zaznacza Ciarka.

Wiele osób jednak zostało w domach. W Warszawie obłożenie metra spadło ośmiokrotnie – z ok. 700 tys. pasażerów do ok. 87 tys. Mniej osób korzystało z tramwajów i autobusów.

– Do południa sprawdziliśmy 80 pojazdów miejskiej komunikacji. W każdym podróżowało nie więcej niż połowa dopuszczalnego składu – mówi nam Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji. – Kierowcy są czujni, ale i sami pasażerowie nie wsiadają, kiedy widzą, że jest komplet – dodaje. Także w Łodzi, gdzie sprawdzono 76 autobusów, nie było uchybień. W Poznaniu na ulice wyjechało w środę dodatkowych 20 autobusów i 16 tramwajów, też nie odnotowano obłożenia ponad miarę.

– Uruchomiliśmy rezerwy, żeby wzmocnić linie najbardziej obciążone. Wyjechało więcej dużych autobusów, gdzie jest 40 miejsc siedzących, więc może w nich jechać do 20 osób – mówi Agnieszka Smogulecka, rzeczniczka MPK Poznań.

Zdarzały się inne incydenty: pod Ostrzeszowem czterech kompanów urządziło imprezę w samochodzie na parkingu, popijali piwo. Dostali mandaty – słyszymy w poznańskiej policji.

Mniej dyscypliny mają będący w kwarantannie. Np. stołeczni policjanci sprawdzili 13 tys. osób, z tego ok. stu złamało zasady. – Wyzwaniem będzie weekend, kiedy ludzie wyjdą z domów. Patrole ruszą nad bulwary, na starówkę, do parków. Tam spodziewamy się ruchu – zaznacza Marczak.

Tymczasem coraz głośniej o niekonsekwencjach w nakładaniu niektórych rygorów. Np. NSZZ Solidarność jednego z marketów budowlanych apeluje na Facebooku do premiera o zamknięcie tego typu sklepów, dołączając zdjęcie parkingu pełnego samochodów. I uważa, że trzeba ograniczyć sprzedaż materiałów budowlanych do sprzedaży internetowej lub na telefon. Luźno traktowane są rygory na bazarach i targowiskach.

Problem podnosi też w liście do ministra zdrowia były europoseł dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, który z niepokojem przyjął „skrajnie restrykcyjne i nieproporcjonalne w stosunku do innych obostrzeń zarządzenia dotyczące sprawowania lub uczestnictwa w sprawowaniu kultu religijnego". Uważa, że ograniczenie z 50 do 5 liczby osób mogących wziąć udział m.in. w mszach św. w danym kościele to „drakoński" rygor. Jak tłumaczy, takiego nie wprowadzono np. wobec klientów sklepów i marketów budowlanych, „które codziennie odwiedzają tłumy", ani w miejskiej komunikacji. „W standardowej wielkości autobusie będzie mogło przebywać 25 osób, podczas kiedy w kościołach, które mają nieporównanie większą powierzchnię" – tylko pięć osób. To brak logiki i proporcji – uważa Rogalski.