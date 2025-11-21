Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Michał Rzeczycki: Nie zawsze warto rozmawiać. Weryfikacja treści to nie cenzura

Wolność słowa nie jest prawem samym dla siebie, a wzywanie do weryfikacji treści nie jest cenzurą. Jeśli zgodzimy się na nieskrępowaną swawolę retoryczną, zwłaszcza w kwestiach newralgicznych, jak medycyna, to jej ofiarami padną najsłabsi.

Publikacja: 21.11.2025 07:03

Wywiad Bogdana Rymanowskiego z prof. Grażyną Cichosz spotkał się ze stanowczą krytyką i wywołał deba

Wywiad Bogdana Rymanowskiego z prof. Grażyną Cichosz spotkał się ze stanowczą krytyką i wywołał debatę na temat wolności słowa i standardów dziennikarskich.

Foto: mirosław stelmach

Michał Rzeczycki

Wywiad Bogdana Rymanowskiego z prof. Grażyną Cichosz spotkał się ze stanowczą krytyką i wywołał debatę na temat wolności słowa i standardów dziennikarskich. Kto obejrzał tę rozmowę, ten nie może się dziwić dyskusji, którą spowodowała. Badaczka, szczycąca się tytułem profesorskim, mówiła nieprawdę za nieprawdą. W siódmej minucie (6:35) rozmowy z Rymanowskim stwierdziła, że „30 lat temu nie było nieswoistych stanów zapalnych jelita, choroby Leśniowskiego–Crohna”. Tymczasem Antoni Leśniowski opisywał tę jednostkę chorobową w 1903 r. Po godzinie (59:09) prof. Cichosz powiada, że w 2015 r. Francuzi wycofali aspartam. To również nie jest prawda. Co więcej, na stronie EFSA (European Food Safety Authority), której rozstrzygnięciom Francja podlega jako członek UE, można znaleźć informację, że spożywanie aspartamu jest bezpieczne dla zdrowia. Oczywiście najlepsze było pod koniec. Prof. Cichosz skonstatowała, że jedną z przyczyn autyzmu są szczepionki (1:08:55). Tymczasem twierdzenie to zostało obalone dawno temu, a sama hipoteza była produktem fałszerstwa naukowego, którego dopuścił się brytyjski lekarz Andrew Wakefield.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

RP.PL i The New York Times w pakiecie za 199zł!

Kup roczną subskrypcję w promocji Black Month - duet idealny i korzystaj podwójnie!

Zyskujesz:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do- News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL- twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów, wnikliwych analiz i inspirujących rozmów w ramach magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowe
Plus Minus
Michał Szułdrzyński: Rosja rozgrywa polskie umysły. Nie wyciągamy wniosków
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Jan Holoubek o „Heweliuszu”: Wszyscy gonili za pieniędzmi z wywalonymi jęzorami
Plus Minus
Jan Holoubek o „Heweliuszu”: Wszyscy gonili za pieniędzmi z wywalonymi jęzorami
Próba wysadzenia torów kolejowych w powiecie garwolińskim stała się przedmiotem najróżniejszych kont
Plus Minus
Piotr Zaremba: Jaką retorykę wobec Rosji i Ukrainy wybierze Karol Nawrocki?
Alarm dla Kościoła w Polsce. Terlikowski analizuje debatę Zieliński–Mysior
Plus Minus
Alarm dla Kościoła w Polsce. Terlikowski analizuje debatę Zieliński–Mysior
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Plus Minus
Janusz Kapusta: 30 lat w „Plusie Minusie”
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama