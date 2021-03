Kolejna fala po świętach? „Lockdown też nie przyniesie większych efektów”

Rosnąca liczba zakażeń stawia pod znakiem zapytania wydolność służby zdrowia. – Jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, poza którą nie będziemy mogli leczyć pacjentów we właściwy sposób – mówił Morawiecki. – To nie sprzęt jest wąskim gardłem, ale dostępność lekarzy, pielęgniarek, służb medycznych.

Załamanie systemu bliskie jest zwłaszcza w województwie śląskim. – Dynamika zachorowań na Śląsku jest bardzo ważnym zagadnieniem, województwo to stało się liderem zakażeń. Będą tam specjalne rozwiązania, być może transport pacjentów poza region – mówił Adam Niedzielski.

Dlatego od najbliższej soboty zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. Nie będą także działały sklepy meblarskie i budowlane. Zamknięte zostaną salony fryzjerskie i salony urody. W kościołach i sklepach wielkopowierzchniowych będzie obowiązywał limit jednej osoby na 20 mkw. Nieczynne będą także obiekty sportowe. Zachęcano też do wprowadzenia tam, gdzie jest to możliwe, pracy zdalnej oraz spędzenia świąt w gronie najbliższej rodziny. Obostrzenia będą obowiązywały przez dwa tygodnie – do 9 kwietnia włącznie.