Jakie obostrzenia obowiązywać będą od 1 lutego

Rząd nie zdecydował się na powrót do szkół maturzystów i uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Jak poinformował podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski, obecne obostrzenia będą obowiązywały do 14 lutego. To oznacza, że w trybie stacjonarnym będą uczyć się tylko najmłodsze klasy szkoły podstawowej.

Decyzja o ewentualnym powrocie dzieci do szkół poprzedzona będzie kolejnym testowaniem nauczycieli. – Jeżeli w drugim tygodniu lutego będziemy wiedzieli, że wpuszczenie klas I–III do szkół nie przyczyniło się do zwiększenia wskaźnika zachorowalności, to będzie dawało przestrzeń do powrotu do szkół – mówił Niedzielski. Jak dodał, tym razem będą także przeprowadzone testy PCR, ale techniką łączenia próbek. Czyli pojedynczo będą badane dopiero wtedy, gdy wynik całej partii badania okaże się dodatni.