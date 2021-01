Szlabany na nowy wariant wirusa

Z nieoficjalnego dokumentu, do którego dotarła „Rzeczpospolita", wynika, że proponują dopisanie wskaźnika nowych groźnych wariantów jako jednego z kryteriów pozwalającego wprowadzić ograniczenia swobodnego przepływu osób (obecnie mowa o liczbie zakażonych, liczbie pozytywnych wyników testów i liczbie testów ogółem). Informacje o występowaniu nowych wariantów miałyby też stać się częścią obowiązkowego pakietu danych, które państwa członkowskie muszą dostarczać do Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

W niektórych państwach jest jednak problem ze statystyką dotyczącą występowania nowych wariantów. W Polsce na razie w ogóle nie ma takich informacji. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" prof. Krzysztof Pyrć , wirusolog, poinformował, że rusza program sekwencjonowania wirusa i za tydzień–dwa powinny być pierwsze informacje, czy do Polski dotarł wariant brytyjski. Jednak nie wiadomo, na ile powszechna będzie taka procedura sekwencjonowania, bo wymaga specjalistycznego sprzętu. Zdaniem KE średnio w Unii robi się to dla 1 proc. testów pozytywnych, a wskaźnik powinien wzrosnąć do 5–10 proc., jeśli chcemy wiedzieć, gdzie wprowadzać ograniczenia.

W wielu państwach krytykuje się także unijny program zamówień za zbyt wolne tempo oraz za zbyt późną autoryzację kolejnych szczepionek. Nieco światła na ten problem rzuca dokument niemieckiego rządu, który cytuje portal Politico. Wyjaśnia on, że znacznie szybsze tempo dostaw w USA wynika z dekretu prezydenckiego, który zobowiązał fabryki położone na terenie USA do zabezpieczenia najpierw potrzeb Amerykanów. To oznacza, że fabryki europejskie muszą produkować nie tylko dla Unii, ale też dla wielu innych państw. Berlin zapowiedział, że będzie rozmawiać z nową administracją amerykańską o zmianie tych zasad. Równolegle UE liczy na szybkie zwiększenie produkcji przez BioNTech/Pfizer, oczekiwaną na koniec stycznia autoryzację szczepionki AstraZeneca oraz możliwą autoryzacją w lutym dla Johnson and Johnson.