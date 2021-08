Biden wzywa pracodawców, by wymagali szczepień na COVID

Bezwarunkowe zatwierdzenie szczepionki do użycia przez FDA - jak pisze ABC News - da podstawę prawną do tego, by pracodawcy mogli wymagać zaszczepienia się na COVID-19 przez zatrudniane przez nich osoby.

Jak dotąd w USA zaszczepiono ok. 71 proc. osób powyżej 12. roku życia. Mimo to kraj mierzy się ze wzrostem liczby zakażeń, napędzanym transmisją wariantu Delta (B.1.617.2), który jest szczególnie widoczny w mniej wyszczepionych stanach południowego-wschodu.

- Jeśli jesteś jednym z milionów Amerykanów, którzy mówili, że nie zaszczepią się dopóki szczepionka nie zostanie w pełni dopuszczona do użycia przez FDA, teraz to się stało - podkreślił Biden. - Moment, na który czekaliście, nastąpił - dodał.

Pres. Biden urges Americans to get vaccinated following FDA approval of Pfizer COVID-19: vaccine: “The moment you've been waiting for is here. It is time for you to go get your vaccination. And get it today.” https://t.co/iSQmt1tjXj pic.twitter.com/Q7vuvQxZqI