Szczepienia w Domu dla Dzieci. Interweniują posłowie Zjednoczonej Prawicy

We wtorek parlamentarzyści spotkali się we wtorek z władzami powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. Złożyli wniosek o przeprowadzenie kontroli, aby wyjaśnić wszystkie aspekty tej sprawy.

- Nasze dzieci wcześniej były objęte kwarantanną prewencyjną, co było wyjątkowo uciążliwe. Bardzo czekamy na powrót do normalności i zwalczenie pandemii. Kiedy była taka możliwość, to szczepionki przyjęli wychowawcy. Teraz, gdy Ministerstwo Zdrowia dało zgodę na szczepienie dzieci powyżej 12 roku życia, to postanowiliśmy umożliwić to również naszym podopiecznym - mówiła w ubiegłym tygodniu w rozmowie z portalem nowydworgdanski.naszemiasto.pl, Aleksandra Krefta, dyrektorka nowodworskiego domu dla dzieci.

- Dzieci mają swoich opiekunów prawnych, którymi są bliskie im osoby. W porozumieniu z opiekunami te dzieci, które chciały przystąpić do szczepienia, miały taką możliwość. Ostatecznie trójka naszych pełnoletnich podopiecznych z pomocą opiekunów i wychowawców dobrowolnie zarejestrowała się i zaszczepiła. Oprócz tego dwójka naszych wychowanków pojechała na szczepienie ze swoją babcią. Dla niej też te dzieci postanowiły przyjąć szczepionkę, aby móc ją odwiedzać bez stwarzania ryzyka - dodała.