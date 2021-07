Szczepienia najmłodszych na COVID-19. Kraska: Chcemy, żeby dzieci nie były transmiterami wirusa

W radiowej Jedynce wiceszef resortu zdrowia był pytany o możliwość wprowadzenia w Polsce obowiązku szczepień na COVID-19. - W tej chwili takich planów nie ma, aczkolwiek obserwujemy sytuację, jaka dzieje się, szczególnie w Europie i to, że niektóre kraje planują wprowadzić szczepienia obowiązkowe - także to bacznie obserwujemy. Na tę chwilę sytuacja w Polsce jest stabilna i takiego obowiązku na pewno nie planujemy - powiedział Waldemar Kraska.

Wiceminister zdrowia był też pytany o szczepienia osób niepełnoletnich.

- W tej chwili szczepimy dzieci powyżej 12. roku życia. Jeżeli szczepionki będą dopuszczone dla dzieci poniżej tego wieku, także będziemy je w Polsce wprowadzać, bo chcemy, żeby także dzieci nie były transmiterami tego wirusa - oświadczył Kraska.

Przekazał, że w Polsce na COVID-19 zostało zaszczepionych prawie 600 tys. osób w wieku od 12 do 17 lat. - To nie jest taka mała grupa - ocenił. - Mam nadzieję, że we wrześniu będą szczepienia także w szkołach i będzie zdecydowanie więcej zaszczepionych osób młodych - powiedział wiceminister.

W Polsce stosowane są cztery warunkowo dopuszczone do użytku szczepionki przeciw COVID-19. Trzy z nich wymagają podania dwóch dawek, jedna - Johnson & Johnson (Janssen) - jest jednodawkowa. Szczepionka mRNA Pfizer/BioNTech została warunkowo dopuszczona do użytku dla osób od 12. roku życia.