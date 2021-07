Koronawirus. Izrael pożyczy 700 tys. szczepionek Korei Południowej

O zawarciu przez Izrael umowy z Koreą Południową ws. dostarczenia szczepionek informuje izraelski dziennik "Haaretz", cytując premiera, Naftaliego Bennetta.

Dostawy szczepionek z Izraela do Korei Południowej mają wkrótce ruszyć.

W ramach umowy Korea Południowa zobowiązała się do przekazania Izraelowi takiej samej liczby szczepionek Pfizer/BioNTech we wrześniu i październiku, gdy do Korei Południowej dotrą szczepionki zamówione przez Seul.