Koronawirus. Miliony złotych dla gmin, nagrody dla zaszczepionych - rząd promuje szczepienia

Dobrą informacją jest fakt, że wczoraj przekroczyliśmy 27 mln wykonanych szczepień. Pierwotny cel to było wykonanie do końca czerwca 20 mln szczepień - mówił na konferencji prasowej szef KPRM, Michał Dworczyk.

- W grupie powyżej 70 roku życia mamy 77 proc. osób zarejestrowanych bądź zaszczepionych. To dobry wynik, ale daleko nie satysfakcjonujący - mówił Dworczyk. - W grupie 60-69 lat to jest 66 proc. - wyliczał Dworczyk. - Im roczniki są młodsze tym jest mniej osób zarejestrowanych i zaszczepionych. To jest z jednej strony czynnik mobilizujący cały rząd, aby namawiać do szczepień, ale to też dobry moment, aby ponowić apel, abyśmy się rejestrowali i szczepili. To jest zadanie dla nas wszystkich, tutaj nie załatwi sprawy administracja państwowa - kontynuował. Poniżej dalsza część artykułu

- Jeśli nie osiągniemy wystarczającego poziomu zaszczepienia będziemy musieli liczyć się z czwartą falą COVID-19, a wtedy nie można wykluczyć żadnej sytuacji, z lockdownem włącznie. Stąd apel do wszystkich o włączenie się w akcję Narodowego Programu Szczepień - ostrzegł szef KPRM. - Do tej pory ok. 450 aptek z całej Polski włączyło się w program szczepień, w tych aptekach można się szczepić - mówił Dworczyk. - Chcemy, żeby szczepienia były dostępne absolutnie wszędzie, galerie handlowe są takim miejscem, gdzie spotyka się bardzo dużo osób. Chcemy, aby przy tej okazji była możliwość zaszczepienia się - uruchomiliśmy już osiem takich pilotażowych punktów - kontynuował. - Chciałbym ponowić apel, by każdy z nas włączył się w przekonywanie do szczepień. Widzimy wyraźnie zmniejszającą się liczbę osób, które się rejestrują na szczepienia. Z tygodnia na tydzień mamy 30-procentowe spadki, w ostatnim tygodniu jest to ok. 50 tysięcy osób dziennie - zakończył swoje wystąpienie Dworczyk. - Najbardziej nam zależy na tym, by gminy dziś promocje szczepień ukierunkowały na osoby powyżej 60. roku życia. We współpracy z samorządami wypracowaliśmy mechanizm, w ramach którego wszystkie gminy powinny rozpocząć działania w zakresie promocji szczepień wśród osób powyżej 60. roku życia. Gminy otrzymają pieniądze na ten cel - od 10 do 40 tysięcy złotych - mówił z kolei wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. - Oprócz tego w ramach działań motywujących dla samorządowców są konkursy dla gmin, które mają zmobilizować włodarzy danej gminy, aby wygrała ten konkurs, otrzymała dodatkowe środki pieniężne - kontynuował. - Pierwszy konkurs to gmina na medal: 100 tys. zł dla pierwszych 500 gmin w Polsce, które osiągną poziom wyszczepienia na poziomie minimum 67 proc. Konkurs potrwa do końca roku - mówił. Drugi konkurs to "najbardziej odporna gmina". Tu małe, średnie i duże gminy otrzymają po milion złotych za największy odsetek zaszczepionych mieszkańców. Gmina z największym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców w całym kraju otrzyma 2 mln zł. #SzczepimySię #OstatniaProsta pic.twitter.com/kQzyPs1klM — #SzczepimySię (@szczepimysie) June 24, 2021

Ponadto dla najlepiej wyszczepionych małych, średnich i dużych gmin przygotowano nagrody po milion złotych. Wśród małych gmin - do 30 tysięcy mieszkańców - nagród takich ma być przyznanych 49 (po jednym dla gminy na terenie każdego z byłych województw).

Od 1 lipca do 30 września trwać ma loteria Narodowego Programu Szczepień - zapowiedział przedstawiciel Totalizatora Sportowego, Olgierd Cieślik. W loterii mogą brać udział osoby pełnoletnie i w pełni zaszczepione. Osoby takie muszą zarejestrować się i przystąpić do programu Narodowego Programu Szczepień. Rejestracji można dokonać przez Internetowe Konto Pacjenta oraz infolinię Narodowego Programu Szczepień. #OstatniaProsta#SzczepimySięWygrywamy pic.twitter.com/tpXatfzBVd — #SzczepimySię (@szczepimysie) June 24, 2021