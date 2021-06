Jak bezpiecznie wyjechać i wrócić z wakacji w czasie pandemii? Straż Graniczna radzi

Ppor. Anna Michalska, rzeczniczka Komendanta Głównego Straży Granicznej apeluje, aby dokładnie przygotować się do podróży wakacyjnych. - To kolejne wakacje, w czasie których będziemy musieli przestrzegać również obostrzeń pandemicznych - podkreśla.

Od początku roku aż 4 534 osób naruszyło zasady kwarantanny - to przypadki które ujawnili funkcjonariusze Straży Granicznej podczas odprawy osób, które wyjeżdżały za granicę. Kolejne 655 polskich obywateli miało nieważny paszport lub dowód osobisty. Przeprowadzono aż 126 interwencji na pokładach statków powietrznych - to dane Komendy Głównej Straży Granicznej od 1 stycznia do 16 czerwca, które poznała „Rzeczpospolita”.

Przede wszystkim trzeba sprawdzić ważność dokumentów. - Osobom odbywającym kwarantannę lub izolację w warunkach domowych stanowczo odradzamy w tym czasie wszelkie podróże. Bez względu na pogodę w kraju i warunki w domu, należy pozostać w miejscu odbywania kwarantanny lub izolacji do jej zakończenia. Wykupiona wcześniej wycieczka absolutnie nie jest powodem do przerwania kwarantanny - podkreśla ppor. Michalska.

Straż Graniczna apeluje, by dokładnie sprawdzać zasady panujące w danym kraju, do którego planujemy się wybrać - czy jest on otwarty na ruch turystyczny. W niektórych krajach wciąż panuje bowiem zakaz wjazdu cudzoziemców. Trzeba też sprawdzić czy przejście graniczne, w którym zamierzamy przekroczyć granice jest otwarte. Na polskiej granicy, stanowiącej granicę zewnętrzną UE, część przejść pozostaje ciągle zamknięta. Należy także sprawdzić jakie są zasady w krajach przez które przejeżdżamy pociągiem czy autem. Szczegółowe informacje o zasadach wjazdu do poszczególnych krajów, obowiązujących tam przepisach, wymogach dla kierowców, obyczajach oraz ostrzeżeniach znaleźć można na stronach rządowych.

Od 1 lipca br. na terytorium Unii Europejskiej, państw EOG i Szwajcarii można posługiwać się tzw. paszportem covidowym, czyli unijnym zaświadczeniem COVID. Nie zwalnia on jednak od obowiązku posiadania paszportu lub dowodu.



- Zalecamy, aby przed wyjazdem na zagraniczny urlop sprawdzić i potwierdzić aktualność swoich danych osobowych. Funkcjonariusze Straży Granicznej za każdym razem weryfikują w Rejestrze Dowodów Osobistych kontrolowany dokument - dodaje Michalska. Nieważny dowód osobisty np. z powodu zmiany nazwiska po ślubie kończy się zakazem wjazdu do kraju.

Straż Graniczna zachęca by korzystać z informacji na stronach gov.pl oraz strazgraniczna.pl. Czas oczekiwania na kontrolę na poszczególnych przejściach granicznych można sprawdzić na stronie granica.gov.pl. Choć granice wewnętrzne UE są generalnie otwarte na drogach kontrolują podróżnych mobilne patrole straży granicznej.