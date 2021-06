Bez limitów dla zaszczepionych. Andrusiewicz: Będą kontrole

- Teraz na podobnej zasadzie będzie to działać w przypadku hoteli, restauracji, koncertów tudzież każdej innej imprezy, która jest organizowana i na którą do limitu gości nie liczą się osoby zaszczepione - dodał rzecznik.

W czwartek rząd ogłosił zmiany we wprowadzonych w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 ograniczeniach praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Od 26 czerwca działalność będą mogły wznowić dyskoteki (limit 150 osób). W wakacje hotele będą mogły być zajęte w 75 proc. Do limitów nie są wliczane osoby zaszczepione przeciwko COVID-19.

- Żaden obywatel tego kraju nie ma obowiązku dokumentowania, że jest osobą zaszczepioną, ale jeżeli jest w danym miejscu już osiągnięty limit gości - przyjmijmy, że jest 26 czerwca - hotelarz przyjmując gościa mówi: przepraszam, mam już 75 proc. obłożenia, nie mogę pana przyjąć do hotelu, ale jeżeli pokazałby mi pan poświadczenie szczepienia, to oczywiście pan w tym hotelu będzie nocował - mówił Andrusiewicz.



Rzecznik resortu kierowanego przez Adama Niedzielskiego dodał, że taka zainteresowana wynajęciem pokoju osoba ma do wyboru dwa wyjścia. - Albo rezygnuje z noclegu w hotelu, albo pokazuje certyfikat szczepienny i do tego hotelu jest wpuszczana. Więc nie ma żadnego obowiązku, jest pełna dobrowolność - ocenił.

- To my decydujemy, gdzie chcemy przebywać, czy chcemy mieścić się w limitach, czy chcemy być z tych limitów wyjęci - powiedział.

Osoby, które przyjęły szczepionki przeciw COVID-19 mają decyzją rządu być przez przedsiębiorców traktowane inaczej niż obywatele, którzy tego nie mogli lub nie chcieli zrobić. Czy w związku z tym np. hotelarze mają się spodziewać dodatkowych kontroli sprawdzających, czy przepisy są przestrzegane?

- Zawsze jest tak, że stuprocentowego zaufania nie można mieć. Zgodnie z hasłem "zaufaj i sprawdzaj" na pewno kontrole będą - oświadczył Wojciech Andrusiewicz dodając, że kontrole nie obejmą wszystkich miejsc.