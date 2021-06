Rząd ogłosił letnie odmrożenie

Malejąca liczba zakażeń (resort zdrowia poinformował w czwartek o 382 nowych zakażeniach) i coraz większa liczba osób zaszczepionych doprowadziły do sytuacji, gdy w czasie wakacji będzie obowiązywał duży luz. Bo limity obowiązywać będą w zasadzie tylko osoby niezaszczepione.

Pierwsze zmiany reguł zaczną obowiązywać już od 13 czerwca. Będzie to możliwość sprzedaży oraz spożywania jedzenia i picia w kinach, teatrach, instytucjach kultury i miejscach rozrywki. W najbliższych dniach na Stadionie Narodowym zostanie uruchomiona Strefa Kibica.

Zwiększy się także liczba osób w kościołach. Już od najbliższej niedzieli w miejscach kultu będzie mogło być zajętych 50 proc. miejsc. – Jest to dostosowanie przepisów dotyczących kościołów do reguł obowiązujących już w innych miejscach – tłumaczył podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Hotele w okresie wakacji będą mogły być zajęte w 75 proc. Limit ten nie dotyczy zorganizowanych grup dzieci do 12. roku życia. – Do tego limitu nie zalicza się osób zaszczepionych, co oznacza, że w praktyce wszystkie pokoje będą mogły być zajęte przez osoby, które się zaszczepiły – zwracał uwagę podczas konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski.