Koronawirus. Czerwcowego zniesienia obostrzeń w Anglii nie będzie

Zgodnie z rządowym planem przedstawionym w lutym, całkowite zniesienie ograniczeń praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej miało nastąpić 21 czerwca. Puby, restauracje i kluby nocne miały móc wrócić do normalności.

W poniedziałek brytyjskie władze informowały, że testy wykazały 7 742 nowe przypadki koronawirusa. Zmarły 3 osoby, u których w ciągu 28 dni przed śmiercią test na SARS-CoV-2 dał wynik dodatni.

Większość nowych zakażeń do przypadki wariantu Delta (indyjskiego).

Johnson ogłosił, że skrócony z 12 do 8 tygodni będzie odstęp między podawaniem drugiej dawki szczepionki osobom powyżej 40. roku życia. Wszyscy chętni z tej kategorii wiekowej mają otrzymać szansę na drugą dawkę do 19 lipca. Do tego dnia zaproszenie na szczepienie mają otrzymać wszyscy pełnoletni Brytyjczycy.

Boris Johnson mówił, że można kontynuować znoszenie restrykcji 21 czerwca, "mimo że jest realna szansa, że wirus wyprzedzi szczepienia i w rezultacie będą tysiące zgonów, których można byłoby uniknąć" albo dać służbie zdrowia "kilka kluczowych tygodni" na zaszczepienie tych, "którzy tego potrzebują".