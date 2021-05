Zakaz wstępu dla niezaszczepionych przeciw COVID-19. Bahrajn ogranicza dostęp do miejsc publicznych

Od 21 maja w Bahrajnie tylko osoby pełnoletnie, które co najmniej 14 dni wcześniej otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 lub przeszły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 będą mogły przebywać na terenie centrów handlowych - ograniczenie nie dotyczy supermarketów, banków, aptek i szpitali. Niezaszczepieni nie będą mogli przebywać w galeriach handlowych, restauracjach, kinach oraz biurach świadczących usługi rządowe. Decyzja ma obowiązywać do 3 czerwca. Czytaj także: Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym zawiesi działalność

Podsekretarz w Ministerstwie Zdrowia Waleed Al Manea ocenił, że wzrost liczby przypadków SARS-CoV-2 ma związek z dużymi zgromadzeniami rodzinnymi w związku z ramadanem i świętem Eid Al Fitr, wynika także z większej liczby wykonywanych testów.

"Wzywamy społeczeństwo do szczepień (przeciw COVID-19) oraz przestrzegania środków ostrożności dla dobra Bahrajnu" - oświadczył podsekretarz w mediach społecznościowych.

Cytowany przez agencję Reutera członek państwowego komitetu ds. koronawirusa dr Manaf Al Qahtani przekazał, że w Bahrajnie co najmniej dwa tygodnie temu dwie dawki szczepionki otrzymało 48 proc. osób, którym preparaty przeciw COVID-19 mogą być podawane, co odpowiada ok. 37 proc. populacji kraju.

Qahtani poinformował, że spośród zaszczepionych na COVID-19 wirusem SARS-CoV-2 zakaziło się 1-2 proc., a przebieg choroby u tych osób był w większości łagodny.

W Bahrajnie stosowane są cztery szczepionki przeciw COVID-19, pierwszą dawkę otrzymało 75 proc. zakwalifikowanych do szczepień.