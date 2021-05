Orbán do Węgrów: Szczepcie się, wirus znajdzie każdego

W wywiadzie radiowym premier Viktor Orbán zauważył, że 3 miliony dorosłych Węgrów nie otrzymało szczepionki przeciw COVID-19. Populacja Węgier to niespełna 10 mln osób.

Na Węgrzech co najmniej jedną dawkę szczepionki na COVID-19 otrzymało 52,3 proc. mieszkańców, co jest drugim najwyższym poziomem zaszczepienia w Unii Europejskiej. Na Węgrzech oprócz szczepionek dopuszczonych do użytku przez Europejską Agencję Leków wykorzystywane są także preparaty z Chin i Rosji.

Według nowych danych, prawie wszyscy zarejestrowani zostali już zaszczepieni, co spowodowało, że jest więcej dostępnych dawek niż chętnych na ich otrzymanie.

W połowie kwietnia na Węgrzech wykonywano dziennie średnio 75 tys. szczepień, w tym tygodniu liczba ta spadła poniżej 30 tys.

W magazynach na Węgrzech pozostają m.in. 3 mln dawek chińskiej szczepionki Sinopharm

W ubiegłym tygodniu Węgry jako jedyne państwo UE zrezygnowały z kolejnego kontraktu z Pfizerem, który obejmuje 1,8 mld dawek do 2023 r. Węgierski rząd ocenił, że państwo posiada lub zamówiło wystarczającą liczbę dawek, by zaszczepić całą populację do końca przyszłego roku.