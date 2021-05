Honduras nawiąże relacje z Chinami, by pozyskać szczepionki?

Hernandez, prezydent Hondurasu, sfrustrowany faktem, że bogate kraje "gromadzą" szczepionki na COVID-19 stwierdził, że kraje rozwijające się "desperacko potrzebują szczepionek", a jego rząd zrobi wszystko co możliwe, by wspomóc obywateli w czasie pandemii koronawirusa.

Chiny uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka. Pekin nie utrzymuje relacji dyplomatycznych z żadnym państwem, które uznaje Tajwan i stara się skłonić kraje, które utrzymują relacje dyplomatyczne z Tajwanem do zerwania ich i nawiązania relacji z Chinami, często oferując tym państwom np. środki na realizację programów rozwojowych.

Dlatego, jak stwierdził prezydent w telewizyjnym orędziu, jego rząd może otworzyć biuro handlowe w Chinach "ponieważ będzie to w najlepszym interesie mieszkańców Hondurasu".

Aby pozyskać szczepionki z Chin Hernandez jest gotów "zrobić to, co sugerują Chiny" i "stworzyć dyplomatyczny most" między państwami.

Hernandez zwrócił się jednocześnie do Tajwanu z prośbą o pomoc w wywarciu presji na USA, by te przekazały Hondurasowi część posiadanych szczepionek.

- Poprosiliśmy Tajwan, aby pomogli nam w rozmowach z Waszyngtonem, ponieważ (USA i Tajwan) są bliskimi sojusznikami. A oni (USA) mają dużo szczepionek, których data przydatności do użycia wkrótce mija - podkreślił prezydent Hondurasu.