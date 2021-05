Koronawirus. Czy opóźnianie podawania drugiej dawki szczepionki na COVID ma uzasadnienie?

Badanie, którego wyniki opublikowano na łamach "BMJ" przedstawia wyniki różnych strategii szczepień w oparciu o dane dotyczące 100 tysięcy obywateli USA. Naukowcy wykorzystali do tego specjalny model matematyczny pozwalający im na formułowanie prognoz na temat rozwoju sytuacji przy zróżnicowanym podejściu do szczepień i do opóźniania podawania drugiej dawki szczepionki na COVID-19.

Zmiennymi w modelu były poziom skuteczności pierwszej dawki szczepionki, odsetek osób zaszczepionych oraz to, czy szczepionki chronią czy nie przed transmisją wirusa oraz poważnymi objawami choroby, czy tylko przed poważnymi objawami, w tym zgonem.

Jeden z głównych autorów badania, Thomas C Kingsley pisze, że wyniki symulacji wskazywały, iż "w określonych warunkach spadek liczby infekcji zakończonych zgonem i przyjęć do szpitali może zostać osiągnięty, jeśli druga dawka zostanie podana później".