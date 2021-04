Koronawirus. Węgry: Zaszczepieni będą mogli jeść w restauracjach

Orban na antenie węgierskiego radia publicznego oświadczył, że osiągnięcie tego poziomu wyszczepienia pozwoli na odmrożenie dużej części sektora usług na Węgrzech co będzie krokiem na drodze do powrotu do normalności.

Od przyszłego tygodniu posiadacze certyfikatów świadczących o zaszczepieniu na COVID-19 będą mogli na Węgrzech skorzystać z hoteli, jeść w restauracjach (pod dachem), chodzić do teatrów, kin, siłowni, na imprezy sportowe, do łaźni i innych miejsc - wyliczał premier Węgier.