Koronawirus. Alaska nie będzie wymagać "paszportów covidowych"

Wcześniej Dunleavy poinformował, że od 1 czerwca możliwość zaszczepienia się na COVID-19 zostanie stworzona na kluczowych lotniskach w stanie, co ma wspomóc branżę turystyczną na Alasce.

W marcu Alaska została pierwszym stanem w USA, który zniósł restrykcje wobec osób, które zaszczepiły się na COVID-19.

Do poniedziałku na terenie Alaski zaszczepiło się co najmniej jedną dawką ok. 49 proc. mieszkańców stanu w wieku 16 i więcej lat.