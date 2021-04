Adam Niedzielski odrzuca płatne leczenie osób niezaszczepionych

- Dostęp np. do restauracji nie powinien być ograniczany - mówił. https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-04-28/minister-zdrowia-adam-niedzielski-w-programie-punkt-widzenia-transmisja-od-1800/?ref=slider_najnowsze

Minister wskazał, że docierają do niego raporty sprawie problemów psychologicznych i psychiatrycznych wśród młodzieży. - Ten powrót do normalnego rytmu dnia powinien mieć zbawienny wpływ, dlatego te 3-4 tygodnie są warte tego zachodu. Ryzyko nie jest obecnie też tak duże - odpowiedział.

- Najmłodsze roczniki od najbliższego wtorku będą uczyć się na zasadach stacjonarnych. Zobaczymy jaki będzie efekt epidemiczny. Nasze doświadczenia z września i stycznia pokazują, że powrót do szkół jest obarczony ryzykiem - mówił Adam Niedzielski.

W rozmowie z Polsat News minister zdrowia był pytany o sens powrotu uczniów do szkół na ostatnie tygodnie przed wakacjami.

Stadiony otwarte w 25 proc.

Z przedstawionego w środę harmonogramu wynika, że od 15 maja otwarte będą obiekty sportowe dla kibiców przy maksymalnym obłożeniu 25 proc. Dwa tygodnie później otwarte będą kryte obiekty sportowe z maksymalnym obłożeniem 50 proc. Oznacza to, że do końca maja na wydarzenia sportowe na świeżym powietrzu wejście nie więcej niż 25 proc. kibiców. Pojawiły się głosy, że w tym samym czasie do kin i teatrów wejdzie 50 proc. maksymalnego obłożenia.

- Nie chciałbym wchodzić w dyskusje, na ile procent bardziej kontrolowalna jest publiczność na stadionie i w kinie bądź teatrze. To zupełnie inne wydarzenia. Nie przekreślam, że jeżeli sytuacja będzie stosunkowo dobra, to możemy podejmować odważniejsze decyzje - powiedział Niedzielski.

- Pod kątem meczów ligowych i reprezentacji ten termin nie jest przypadkowy, bo będzie to finisz rozgrywek ligowych i przed nami kilka spotkań kadry. Mecze te będą w drugiej połowie maja, więc to i tak duży krok do przodu - dodał.