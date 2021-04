Koronawirus. Dlaczego indyjskim szpitalom brakuje tlenu?

W Indiach od tygodnia wykrywanych jest codziennie ponad 300 tysięcy zakażeń koronawirusem. Gwałtowny wzrost liczby zakażeń doprowadził do gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na tlen, którego szybko zaczęło brakować w szpitalach.

Płynny tlen, wykorzystywany w szpitalach, musi być przewożony w cysternach kriogenicznych, które zapewniają odpowiednio niską temperaturę. W takiej formie dostarczany jest do dystrybutorów, które zmieniają płynny tlen w gaz, którym napełniane są zbiorniki z tlenem.

Indiom - jak pisze AFP - brakuje jednak kriogenicznych cystern.

Co więcej takie cysterny - ze względów bezpieczeństwa - muszą być transportowane drogą lądową, co wydłuża czas dostarczenia ich do szpitali.