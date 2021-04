Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: Pacjenci z COVID-19 za późno trafiają do szpitali

Rzecznik mówił, że w ostatnim tygodniu odnotowano ok. 15-proc. spadek odnotowywanych zakażeń, mniej osób zgłasza się także do lekarzy rodzinnych po zlecenie na wykonanie testu na koronawirusa. - Co świadczy o tym, że możemy mówić o pewnej tendencji spadkowej, ale za wcześnie mówić o tym, że to już jest stały trend - ocenił.

- 78-79 proc. respiratorów zajętych - to obraz, w jak trudnej sytuacji nadal jesteśmy - mówił. - Możemy rzec, że stan jest poniekąd stabilny, ale ustabilizował się w dość krytycznym, ciężkim momencie - podkreślił.

- To nie jest tak, że już dzisiaj możemy się cieszyć, że skala epidemii w Polsce spada - stwierdził rzecznik.

- Jeżeli zwrócimy uwagę na obłożenie łóżek szpitalnych, na obłożenie respiratorów i na skalę zgonów, którą notujemy codziennie - wyjąwszy z tego weekendy - to sytuacja nadal jest bardzo trudna - dodał.

Wojciech Andrusiewicz przekazał, że "dość duża grupa osób" hospitalizowanych osób zakażonych koronawirusem "jest potem przekierowywana na łóżka respiratorowe". - A niestety trafienie pod respirator w dużej części przypadków kończy się tą najgorszą z możliwych ewentualności - powiedział.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zaapelował, by nie leczyć się samodzielnie. Wskazał, że istnieje program domowej opieki medycznej.

- Niestety, pacjenci do szpitala w tej trzeciej fali trafiają za późno, a trafienie do szpitala za późno jest niestety najprostszą drogą do tego, żeby pacjenta nie dało się uratować - powiedział.